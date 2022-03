Tchouaméni au PSG, Pogba c'est fini

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG veut se renforcer au milieu de terrain cet été et depuis quelques semaines, la piste Paul Pogba apparaît comme prioritaire au mercato.

Désireux de muscler son milieu de terrain lors du prochain mercato, le Paris Saint-Germain semble avoir jeté son dévolu sur Paul Pogba, libre à la fin de la saison avec Manchester United. En fin de contrat, l’international tricolore n’est pas emballé à l’idée de prolonger. Au contraire, une aventure au PSG pourrait tenter le milieu de terrain de l’Equipe de France. Mais pour Eric Rabesandratana, consultant pour France Bleu Paris, le PSG commettrait une belle erreur en misant sur un joueur aussi instable et irrégulier que Paul Pogba. Au contraire, l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain estime qu’il y a un autre joueur à aller chercher de toute urgence chez les Bleus. Il ne s’agit pas de Ngolo Kanté, lequel paraît totalement inaccessible, mais d’Aurélien Tchouaméni, auteur de son premier but en sélection au Vélodrome contre la Côte d’Ivoire vendredi soir (2-1).

Le PSG invité à foncer sur Tchouaméni

« Au PSG, on a besoin de milieux de terrain, on l’a encore vu cette saison avec des joueurs trop souvent blessés ou non performants. Je parle d‘Ander Herrera, d‘Idrissa Gueye, je parle surtout de Leandro Paredes. Cela fait déjà trois joueurs sur lesquels on a du mal à compter. On a besoin de joueurs importants dans ce secteur. On parle donc de Paul Pogba ou d‘Aurélien Tchouaméni. On parle même de Pogba qui serait une priorité plus importante que Tchouaméni pour le PSG. Alors, j’adore Pogba, mais je pense que le joueur dont on a le plus besoin c’est sans hésitation Aurélien Tchouaméni. Un vrai travailleur, un relayeur qui va renforcer le milieu de terrain. Un joueur qui va surtout pouvoir compléter Marco Verratti » a lancé Eric Rabesandratana, convaincu qu’Aurélien Tchouaméni a totalement le profil qui manque actuellement au Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Reste maintenant à voir si la direction sportive du club parisien partagera cet avis et entamera des négociations avec l’AS Monaco pour le joueur formé à Monaco et qui est d’ores et déjà courtisé par Chelsea, la Juventus Turin ou encore le Real Madrid.