Surprise, Akliouche va faire pleurer le PSG et Man City

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Etincelant avec l’AS Monaco, Maghnes Akliouche est sollicité sur le marché des transferts. Le milieu offensif intéresse principalement le Paris Saint-Germain et Manchester City. Mais ses deux courtisans pourraient tomber de haut à cause d’une décision inattendue de la part du Monégasque.

L’AS Monaco n’est pas une exception. Contrairement au Paris Saint-Germain, le club de la Principauté fait partie de ces écuries de Ligue 1 condamnées à vendre pour compenser les pertes en droits TV. Certains joueurs seront donc raccompagnés vers la sortie ou sacrifiés à l’image de Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de 23 ans, auteur d’une saison remarquée sur le Rocher, bénéficie d’un bon de sortie pour le mercato estival. Le journal L’Equipe indiquait le mois dernier que le Français serait disponible pour un montant compris entre 70 et 80 millions d’euros.

Et si Akliouche restait à Monaco ?

A ce prix, la liste des courtisans ne sera pas longue. Elle pourrait bien se résumer au Paris Saint-Germain et à Manchester City. Le média 90min confirme que le club de la capitale discute avec l’entourage de Maghnes Akliouche depuis plusieurs semaines. La direction francilienne attend la fin de la saison pour entamer les échanges avec l’AS Monaco. Quant aux Citizens, recalés suite à leur approche cet hiver, c’est surtout le manager Pep Guardiola qui apprécie le talent monégasque.

Info @90minFR 🗞️



Manchester City et le PSG sont en contact avec l'entourage de Maghnes Akliouche, qui dispose d'un bon de sortie à l'AS Monaco. ↔️



Les deux clubs avancent sur le dossier, avec des méthodes différentes... 👇



avec @olivier199826✍️https://t.co/Bg8HXTzXQb — Ilies Peeters (@IliesPeeters) May 2, 2025

Le coach mancunien le voit comme un potentiel successeur de Bernardo Silva, l’ancien Monégasque décevant cette saison et annoncé sur le départ cet été. On pourrait donc assister à une lutte féroce entre le Paris Saint-Germain et Manchester City… sauf si Maghnes Akliouche décide de tout arrêter avant même le début des hostilités. En effet, la source n’écarte pas l’idée de le voir rester à Monaco une saison supplémentaire en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Ce serait une décision étonnante même si le vice-champion olympique est lié à son club formateur jusqu’en 2028.