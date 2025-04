Son prix divisé par 10, le PSG est choqué

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Prêté l’hiver dernier à la Juventus par le Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani connaît une aventure turinoise particulièrement délicate. Sa situation a empiré avec l’arrivée d’Igor Tudor et désormais, plus personne ne veut de lui.

L’idylle turinoise de Randal Kolo Muani a rapidement viré au cauchemar. Après avoir inscrit 5 buts lors de ses 3 premières rencontres sous les couleurs de la Juventus, le natif de Bondy justifiait en un temps express son prêt au club de la Vieille Dame. Si le Paris Saint-Germain n’en voulait plus, ça ne l’empêchait pas pour autant d’être désiré d’ailleurs. Thiago Motta en avait fait son attaquant préférentiel, lui qui savait apporter de la vitesse et de la verticalité sur le front offensif. Toutefois, le départ de l’entraineur italien et l’arrivée d’Igor Tudor ont totalement rebattu les cartes. Désormais, Kolo Muani n’a le droit qu’à des miettes et a vu sa place de titulaire être reprise par Dušan Vlahović. Cette situation impose un problème majeur : plus personne ne veut de lui, que ce soit à Paris ou à Turin.

Randal Kolo Muani, la Juve fait une dernière offre

Ce vendredi, TuttoMercatoWeb fait un point sur la situation de Randal Kolo Muani. Sportivement, rien ne va plus pour celui qui n’a plus marqué depuis le 7 février dernier. Un état de fait qui va lui coûter sa place à la Juventus. Cristiano Giuntoli a d’abord convié le PSG à des négociations pour prolonger son prêt jusqu'à la fin de la saison prochaine en offrant 5 à 6 millions d’euros pour cela. Son obligation d'achat à l'issue de celui-ci est toutefois remise en cause en Italie, où personne n'est chaud pour lâcher une grosse somme. Le directeur sportif turinois s’est toutefois heurté à un mur : Paris veut que cette OA de 45 à 50 millions d’euros soit réglée dès cet été. Une différence colossale qui rend impossible toute négociation poussée.

Comme le rappelle TMW, au regard des finances actuelles du club, il est très peu probable que la Juventus sorte le chéquier pour transférer définitivement Randal Kolo Muani pour une telle somme. Reste à savoir si Paris deviendra plus flexible par la suite. Pour l’heure, on peut estimer que la Juve s’est fait arnaquer vu le rendement de l’attaquant parisien.