Skriniar star du mercato, jackpot pour le PSG

Peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison, Milan Skriniar a été prêté par le PSG à Fenerbahçe. Mais son avenir à plus long terme pourrait s’écrire en Italie, où le Slovaque a des prétendants de choix.

Recruté par le Paris Saint-Germain en tant que joueur libre en provenance de l’Inter à l’été 2023, Milan Skriniar ne s’est jamais véritablement imposé dans la capitale. Luis Enrique l’a très peu utilisé et a validé son départ en prêt à Fenerbahçe au mois de janvier. Titulaire avec José Mourinho en Turquie, l’international slovaque a réussi son intégration en Süper Lig et ses performances sont suivies avec attention en Italie, où il a laissé un excellent souvenir. Le média transalpin TV Play nous apprend d’ailleurs que deux cadors de la Série A suivent avec attention la situation de Milan Skriniar.

C’est le cas de Naples, qui était déjà intéressé cet hiver et qui pourrait revenir à la charge l’été prochain. Antonio Conte apprécie le profil du défenseur sous contrat avec le Paris Saint-Germain et a donné son feu vert à sa direction pour le recruter. Le problème du Napoli est toutefois financier, l’actuel leader de la Série A refusant catégoriquement d’offrir à Skriniar un salaire équivalent à celui perçu au PSG, à savoir près de 8 millions d’euros par an. Un autre club italien est très chaud sur Milan Skriniar selon le média spécialisé, il s’agit de la Juventus Turin.

Skriniar à Naples ou à la Juve la saison prochaine ?

L’effectif de Thiago Motta affiche clairement ses limites depuis le début de la saison, aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions, et l’idée de renforcer la défense avec un joueur d’expérience qui connaît la Série A fait de plus en plus l’unanimité chez les Bianconeri. Que ce soit avec Naples ou la Juventus, des discussions risquent donc de se tenir dans les semaines à venir pour Milan Skriniar. Avec l’objectif pour le PSG de profiter de cette hype et de cette concurrence pour récupérer la plus belle somme possible en cas de transfert. Le joueur de son côté, risque néanmoins de devoir faire un effort sur son salaire s’il veut retrouver un bon club de Série A la saison prochaine.