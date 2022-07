Skriniar au PSG, réunion de la dernière chance !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG souhaite boucler son recrutement le plus vite possible, sur la demande de Christophe Galtier. Milan Skriniar est ardemment souhaité et le deal pourrait prochainement se débloquer.

Au PSG, la nouvelle ère a déjà commencé. Sous l'impulsion de Luis Campos, le club de la capitale veut remodeler considérablement son effectif. Déjà, Vitinha et Hugo Ekitike ont rejoint les rangs du PSG. Mais ils seront loin d'être les seuls. Cible de longue date de la direction francilienne : Milan Skriniar. Le défenseur central de l'Inter est même la priorité de Luis Campos. Si le joueur slovaque est très chaud à l'idée de rejoindre l'armada du PSG, les négociations entre le club français et italien sont difficiles. Car les Lombards veulent se faire respecter et espèrent récolter près de 70 millions d'euros. Un montant que le club de la capitale juge trop élevé. En effet, Paris ne souhaite aligner que 60 millions.

Le PSG et l'Inter passent la seconde

Luis Campos aura un nouveau contact avec l’Inter en ce début de semaine pour Milan Skriniar.



L’offre est toujours de 60M et la demande de 70M. La confiance est revenue après des jours de silence.@Gazzetta_it via @Guillaumemp — ParisSG INFOS (@Paris_SGINFOS) July 18, 2022

Alors que le dossier traîne et que des rumeurs font état d'un intérêt du PSG pour Jules Koundé (FC Séville) ou encore Gonçalo Inácio (Benfica), tout pourrait prochainement s'accélérer. C'est en tout cas ce qu'annonce la Gazzetta dello Sport, qui indique que le PSG et l'Inter auront prochainement une rencontre, via Giuseppe Marotta et Luis Campos, pour parler du transfert de Skriniar. Les deux parties sont même confiantes pour finaliser au plus vite le dossier. Pour remplacer Skriniar, les Italiens ont jeté leur dévolu sur Gleison Bremer. Mais les Lombards ne sont pas les seuls sur le profil du joueur du Torino. C'est aussi le cas de la Juve, qui doit remplacer Matthijs De Ligt, prochainement joueur du Bayern Munich. A noter que l'arrivée de Skriniar au PSG pourrait précipiter un départ de Presnel Kimpembe, en négociation avec Chelsea, qui lui a déjà proposé un contrat de 5 ans. Son ancien coach à Paris, Thomas Tuchel, adore son profil et souhaite l'installer au côté de Kalidou Koulibaly, fraichement débarqué du Napoli.