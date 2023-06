Sergio Rico, son état est toujours « ‍grave mais stable ‍»

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Huit jours après son accident, Sergio Rico est toujours hospitalisé à Séville. Ce lundi, les proches du gardien de but du PSG ont communiqué les dernières nouvelles.

Le week-end dernier, au lendemain du match Strasbourg-PSG, Sergio Rico était parti à Séville afin de participer à un pèlerinage. Et c’est à cette occasion que le gardien de but remplaçant a été victime d’un grave accident de cheval, le portier espagnol étant violemment frappé après être tombé au sol. Selon la presse espagnole, c’est suite au bruit fait par le passage d’un camion poubelle que les animaux se seraient affolés et ont provoqué ce dramatique accident. Hospitalisé depuis une semaine à l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville, Sergio Rico a reçu le soutien à distance des joueurs et des supporters parisiens, samedi lors du match PSG-Clermont.

La famille Paris Saint-Germain (presque) au complet !



On pense fort à toi Sergio Rico. ❤️💙#ÁnimoSergioRico pic.twitter.com/hTnS5B47IK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

Ce lundi, la famille du footballeur de 29 ans a donné les dernières nouvelles médicales. « Sergio Rico reste stable sans changement significatif à signaler. Son état général reste grave. Il reste admis aux soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville sous sédation. Il est toujours suivi et soigné de manière multidisciplinaire par l’équipe de médecine intensive et par d’autres spécialistes de Virgen del Rocio », indiquent les proches du joueur parisien, précisant qu'un nouveau point sera fait mercredi. Sauf si évidemment de nouveaux événements se déroulaient d'ici à 48 heures.