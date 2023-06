Sergio Rico, enfin des bonnes nouvelles

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dix jours après avoir été victimes d'un grave accident, Sergio Rico est hospitalisé à Séville. Ce mercredi, les choses semblent enfin évoluer dans le bon sens pour le gardien numéro 2 du Paris Saint-Germain.

Ce mercredi, l’équipe médicale de l’hôpital Virgen del Rocio de Séville a communiqué concernant l’état de santé de Sergio Rico. Et même si le portier espagnol du Paris Saint-Germain n’est pas tiré d’affaires, il y a enfin un peu de ciel bleu. Et cela dix jours après que le joueur du PSG a été victime d’un accident consécutif à une chute de cheval. « L'équipe médicale a arrêté complètement la sédation de Sergio Rico et, pour le moment, son état évolue favorablement. Son état demeure cependant grave et il continue d’être placé en soins intensifs », a indiqué le personnel en charge de Sergio Rico à l'hôpital universitaire de Séville.