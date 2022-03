Sergio Ramos viré, le PSG l'a déjà remplacé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le pari Sergio Ramos est un échec pour le PSG. Trop souvent blessé et rarement disponible, le défenseur espagnol devrait être poussé vers la sortie l'été prochain. Son remplaçant est tout trouvé, il s'agit d'Evan Ndicka.

Comme dans toute transaction, ce qui ressemble à une excellente affaire peut se transformer en véritable piège. Le PSG l'a expérimenté cette saison avec Sergio Ramos. Le défenseur espagnol voyait son contrat ne pas être reconduit l'été dernier par le Real Madrid malgré une aventure commune très riche et longue de 16 années. Les Parisiens se sont précipités sur l'expérimenté espagnol, taulier voire parfois homme providentiel des Merengues lors des campagnes européennes victorieuses. Arrivé libre à Paris, il n'a jamais montré tout cela, bien au contraire. Ramos, c'est cinq apparitions dont quatre en Ligue 1, un but, une expulsion et c'est tout.

Ramos poussé vers la sortie, Ndicka clairement visé

Il n'a même pas eu l'occasion d'apporter sa riche expérience sur la scène européenne. Régulièrement touché par des soucis physiques notamment au mollet, il n'arrive pas à revenir et à enchaîner avec le PSG. Le club parisien qui donne près de 800 000 euros au champion du monde espagnol ne devrait pas prolonger l'expérience d'autant qu'il cible déjà son remplaçant.

🔴 Au Paris Saint-Germain, on ne peut que constater les difficultés de Sergio Ramos qui sera poussé vers la sortie l’été prochain.



Le PSG recherche un défenseur jeune et fiable. Evan #Ndicka a bien été sondé. Rien de plus pour le moment. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 22, 2022

Comme le rapporte le journaliste Fabrice Hawkins, les dirigeants parisiens ont le regard tourné vers la Bundesliga où un jeune français ne cesse d'impressionner. « Le PSG recherche un défenseur jeune et fiable. Evan Ndicka a bien été sondé. Rien de plus pour le moment », a t-il publié. À 22 ans, Evan Ndicka est solidement installé en défense centrale au sein de l'Eintracht Francfort. L'ancien auxerrois brille avec le quart de finaliste de la Ligue Europa et la cinquième meilleure défense du championnat allemand. Arrivé à l'été 2018, il a déjà disputé 128 rencontres avec les Aigles et séduit de nombreux clubs européens. Pour le moment, le PSG reste timide sur le dossier mais, s'il est intéressé, il devra vite se positionner car le jeune français vise déjà plus haut que Francfort.