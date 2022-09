Sergio Ramos pète les plombs, le PSG n'y est pour rien

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison blanche avec le PSG en 2021-2022, Sergio Ramos est enfin épargné par les blessures et enchaîne sous les ordres de Christophe Galtier.

Déjà utilisé à 11 reprises au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Sergio Ramos enchaîne. Et si l’ancien capitaine du Real Madrid n’a pas totalement retrouvé le niveau stratosphérique qui a fait de lui le meilleur défenseur du monde pendant une dizaine d’années, son expérience et sa science du placement s’avèrent précieuses pour le PSG. Enfin épargné par les blessures, Sergio Ramos pensait profiter de ce regain de forme pour retrouver l’Espagne à quelques mois de la Coupe du monde. Mais à sa grande surprise, le défenseur du Paris Saint-Germain n’a pas été convoqué par Luis Enrique pour les matchs de l’Espagne contre la Suisse et le Portugal. Une non-sélection qui a provoqué la furie de Sergio Ramos, à en croire les informations d’El Chiringuito.

Sergio Ramos s'attendait à être sélectionné avec l'Espagne

Le média espagnol croit savoir que Sergio Ramos est dégoûté et en colère de ne pas avoir été sélectionné par Luis Enrique pour les matchs de Ligue des Nations contre la Suisse et le Portugal. Pour lui, la seule raison de ses non-sélections durant l’année écoulée était son faible temps de jeu et les blessures. Maintenant qu’il est épargné et qu’il est un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos se voyait déjà revêtir de nouveau le maillot rouge de la Roja. Mais c’était sans compter sur Luis Enrique, lequel s’appuie sur une nouvelle base défensive avec l’Espagne, principalement composée d’Eric Garcia, Pau Torres, Sergio Busquets, Rodri ou encore Aymeric Laporte. Aux yeux de Luis Enrique, Sergio Ramos n’a tout simplement plus sa place en sélection. Un constat qui a littéralement fait disjoncter le défenseur du PSG pendant la trêve. Il reste néanmoins un mois de compétition à Sergio Ramos afin de prouver à Luis Enrique qu’il a tort. Mais la relation entre les deux hommes n’a pas l’air très chaleureuse et il apparaît aujourd’hui improbable de voir Sergio Ramos dans le groupe de l’Espagne pour le voyage au Qatar.