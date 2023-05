Sergio Ramos fait plier le PSG, Mbappé va apprécier

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG commence à placer ses pions sur le marché des transferts. Parmi les joueurs qui devraient continuer l'aventure, Sergio Ramos.

A Paris, le titre de champion de France n'est pas encore assuré. Il manque encore quelques points au PSG pour officiellement glaner le 11e titre de son histoire en Ligue 1. Si tout n'est pas parfait, le club de la capitale compte tuer le suspense le plus tôt possible. Ensuite, le PSG pourra se concentrer sur son intersaison. Et les chantiers seront très nombreux, entre les arrivée, les départs, les prolongations éventuelles et les fins de contrats. Si Leo Messi va lui quitter le PSG, Sergio Ramos ne compte pas claquer la porte de sitôt. L'Espagnol réalise une belle saison dans son ensemble. De quoi convaincre ses dirigeants de le conserver selon les informations du Parisien.

Sergio Ramos, une direction convaincue

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

En effet, le média précise ces dernières heures que le comportement et le niveau de jeu de Sergio Ramos au PSG ne passent pas inaperçus. Le champion du monde espagnol est très estimé par sa direction, qui apprécie son influence positive et son professionnalisme. Par exemple, lors de l'épisode Messi en Arabie saoudite, Ramos s’est positionné pour éviter que cela vire au psychodrame chez ses coéquipiers. Proche de Mbappé, l'ancien du Real Madrid ne lésine pas sur les efforts, lui qui est un des joueurs qui quitte le centre d’entraînement en dernier. Il est aussi apparement aimé par les Titis du PSG, qui ne manquent pas de souligner sa « bonne humeur et son franc-parler ». Le Parisien précise que des discussions ont déjà eu lieu entre Ramos et le club pour évoquer la suite et que sauf rebondissement, Ramos prolongera d'au moins une saison. Tout devrait s'accélérer après l'obtention du titre en Ligue 1. Sergio Ramos n'a donc pas peur d'une éventuelle concurrence féroce la saison prochaine, avec l'arrivée probable de Milan Skriniar et celle d'un autre défenseur en cas de départ de Presnel Kimpembe.