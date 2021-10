Sergio Ramos et le PSG, le fiasco du siècle ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sergio Ramos ne sera pas du déplacement avec le Paris Saint-Germain au Vélodrome, et les communiqués du PSG sur la santé du défenseur sont de plus en plus flous.

A l’heure où pour la première fois depuis 17 ans le vrai Classico, à savoir le choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid, se jouera sans Lionel Messi ou Sergio Ramos, c’est en Ligue 1 que les deux stars sont censées évoluer. Si la Pulga sera bien au Vélodrome avec le PSG pour le Classique français, celui qui est désormais son coéquipier sera devant sa télévision à Paris. Car les semaines passent, les matchs de Ligue 1 et de Ligue des champions s’enchaînent sans que l’ancien défenseur central du Real Madrid n’ait eu l’occasion de jouer la moindre seconde sous le maillot du Paris Saint-Germain. Il est désormais loin l’enthousiasme généré par la signature de Sergio Ramos début juillet et rien ne dit que les choses vont rapidement s’améliorer, la nature réelle (mollet ? genou ?) n'étant pas connue officiellement.

Sergio Ramos fait dérailler le service médical du PSG

Tandis qu’en Espagne, certains petits malins s’amusent à calculer ce que coûte au PSG sans jouer celui qui est considéré comme le meilleur défenseur central de l’histoire du football, à savoir déjà plus de 3 millions d’euros, les dirigeants parisiens prennent, eux, mille précautions lorsqu’il s’agit d’évoquer le retour à la compétition de Sergio Ramos. Le 14 octobre dernier, le PSG avait annoncé par exemple que le défenseur « allait continuer les entraînements individualisés sous contrôle des staff médical et performance encore 10 jours dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif. » Mais les 10 jours sont passés, et Ramos n’a pas repris le travail avec ses coéquipiers parisiens. Et samedi, à la veille du match contre l’OM, le communiqué médical a été une nouvelle fois encore plus flou, aucune date n’étant cette fois évoquée :« Sergio Ramos continue les entraînements individualisés sous contrôle du staff médical et performance encore quelques jours dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif. »

Messi, Mbappe et Neymar en un mot ? @SergioRamos décrit ses nouveaux coéquipiers avant le Classique OM-PSG, en exclusivité sur Prime Vidéo #RAMOS #OMPSG #PrimeVideo pic.twitter.com/eqtiFj6x24 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 23, 2021

Autrement dit, plus de trois mois et demi après sa signature au Paris Saint-Germain, la star espagnole, arrivée libre après que le Real Madrid refuse de le prolonger deux ans, est toujours sur la touche. Et cela commence à agacer et à inquiéter les suiveurs et les supporters du PSG. Et cela même si Sergio Ramos participe toujours à la communication pour le club de la capitale, comme c’est encore le cas dans une vidéo réalisée pour Prime Video à l’occasion du match contre l’OM. « Prime Video, Vous avez plus utilisé Sergio Ramos que nous. j'ai les nerfs mais bien joué ! ;) », ironise ainsi le célèbre @SuperCazarre, tandis que le compte @PiedsCarrés rappelle : « Il y a 4 mois jour pour jour, le staff médical du PSG était impressionné par l'incroyable forme physique de Sergio Ramos lors de ses tests. » En Espagne, plusieurs médias pensent que la saison du défenseur à l'incroyable palmarès est déjà dans le sac, et qu'il ne sera réellement à 100% que pour le prochain exercice. De quoi donner des sueurs froides à Leonardo qui pensait avoir bouclé ce dossier de la défense du PSG en s'offrant les services de Ramos.