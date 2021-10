Sergio Ramos, cet aveu qui fait trembler le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Absent du groupe parisien pour la réception de Lille ce vendredi soir, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé le moindre match avec le PSG.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Sergio Ramos, le défenseur central du Paris Saint-Germain, qui pense très souvent qu’il va revenir avec le groupe parisien, et qui est finalement contraint de déclarer forfait pour le match du week-end. Absent face à Leipzig puis contre l’OM, l’ex-capitaine du Real Madrid et de l’Espagne est de nouveau forfait pour la réception de Lille, ce vendredi en ouverture de la douzième journée de Ligue 1. Un nouveau coup dur pour Sergio Ramos, qui soigne un mollet douloureux depuis plusieurs mois. Son cas a été débattu en cette fin de semaine par la Cadena Ser et la radio espagnole croit savoir que Sergio Ramos n’a rien de très grave sur un plan purement médical.

« Rien de grave » pour Sergio Ramos, mais…

En effet, l’émission El Larguero affirme que Sergio Ramos n’a rien de grave. Cependant, d’un point de vue uniquement sportif, les pépins physiques du défenseur du Paris Saint-Germain sont jugés comme « très ennuyeux » car au moindre effort, Sergio Ramos risque une rechute au niveau de son mollet. Le média affirme que par conséquent, aucune date n’a été arrêtée par le staff médical du PSG pour le retour à la compétition de Sergio Ramos, dont les supporters vont devoir encore attendre pour voir les grands débuts. Une situation qui commence logiquement à en irriter plus d’un, alors qu’il semble de plus en plus évident qu’une défense axiale à trois éléments serait la meilleure formule pour le Paris Saint-Germain en raison du profil très offensif des latéraux Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Pour les trois attaquants, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, ce système pourrait aussi avoir de nombreux avantages. Mais en l’absence de Sergio Ramos, difficile pour Mauricio Pochettino de faire évoluer son équipe dans ce système de jeu. A moins de relancer Abdou Diallo, Thilo Kehrer ou de replacer Danilo Pereira en défense.