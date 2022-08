Sergio Ramos a un nouveau rêve, le PSG pourrait pleurer

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques semaines seulement, la Coupe du monde au Qatar aura lieu. Un événement majeur que veut disputer Sergio Ramos.

Le PSG réalise un début de saison parfait en Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier évoluent à un très haut niveau et proposent un football de grande qualité. Pour le moment, aucun blessé important n'est aussi à déplorer. Sergio Ramos est bien implanté dans la défense à trois du nouveau coach parisien. L'Espagnol enchaine les rencontres de haut niveau et rassure sur son état physique. Si le PSG souhaite toujours recruter un défenseur central en cette fin de mercato, Ramos n'a lui pas peur d'une éventuelle concurrence. Son objectif ? Disputer le Mondial au Qatar (20 novembre au 18 décembre) avec l'Espagne.

Ramos veut rêver plus grand grâce au PSG

Sergio Ramos souhaite faire son retour avec la sélection espagnole afin de participer au Mondial 2022.



Il n’a plus porté le maillot de la Roja depuis mars 2021.



🗞 @marca pic.twitter.com/maq6ZLJ2aa — Vibes Foot (@VibesFoot) August 23, 2022

Selon les informations de Marca, les récentes performances de Sergio Ramos ne passent pas inaperçues en Espagne. Le média indique notamment : « Cela remet sur la table son éventuel retour en équipe nationale. (...) Ramos est prêt non seulement à être important avec le PSG, mais aussi à se battre pour son rêve de participer à sa cinquième Coupe du monde ». Proche de Luis Enrique, sélectionneur de la Roja, Sergio Ramos voit ses chances de participer à la Coupe du monde grimper de plus en plus. Surtout que l'Espagne se cherche des leaders pour bien figurer dans la compétition avec un groupe de joueurs jeunes. Les champions du monde 2010 seront dans la poule de l’Allemagne, du Japon et du Costa Rica au Qatar. Un groupe relevé pour une sélection qui a du mal à exister depuis quelques années lors des grandes compétitions. A Sergio Ramos, qui n'a plus porté le maillot de la Roja depuis mars 2021, de désormais de continuer sur sa lancée avant l'annonce de la liste de Luis Enrique. Des matchs de Ligue des champions seront notamment à disputer avec le PSG. Des rencontres de très haut niveau donc pour Ramos, qui devrait en savoir un peu plus sur son niveau à ce moment-là.