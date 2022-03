Sergio Busquets, la piste surprise du PSG ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Pour renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato, le PSG aurait un œil sur le stratège barcelonais Sergio Busquets. Paris adore faire son mercato au Barça et pourrait le prouver encore une fois.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2023, Sergio Busquets attire la convoitise du Paris Saint-Germain. A en croire les informations de Don Balon, le milieu de terrain barcelonais est en effet l’une des pistes du PSG pour combler un potentiel départ de Georginio Wijnaldum lors du mercato estival. En dépit de son âge (33 ans), Sergio Busquets, qui totalise 27 matchs de Liga cette saison, est toujours un titulaire indiscutable au Barça et son profil de sentinelle, qui manque terriblement au Paris Saint-Germain depuis le départ de Thiago Motta, plaît grandement à Leonardo. Le directeur sportif parisien, qui n’a pas encore entrepris de contact avec Sergio Busquets ni avec le FC Barcelone, réfléchit cependant de manière sérieuse à cette piste dans l’optique du prochain mercato.

Le PSG a un oeil sur Busquets

La direction du PSG a néanmoins conscience de la difficulté de la tâche dans ce dossier. Et pour cause, Sergio Busquets a été formé au FC Barcelone, où il a passé toute sa carrière et à vrai dire, on le voit très mal quitter la Catalogne au moment où les Blaugrana retrouvent des couleurs sous les ordres de leur nouvel entraîneur, Xavi. Vainqueur du Real Madrid dimanche soir dans le Clasico (0-4), le FC Barcelone est plus que jamais en course pour se qualifier en Ligue des Champions après un début de saison catastrophique, ce qui ne va pas inciter Sergio Busquets à partir. Dans le cas où la piste de l’international espagnol serait irréalisable et si Wijnaldum ou un autre milieu de terrain venait à partir, deux autres pistes sont étudiées par le PSG. La première mène à Franck Kessié, qui a cependant plus de chances de s’engager avec… le FC Barcelone. La seconde, connue de tous, mène à Paul Pogba. En fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison, l’international tricolore n’a toujours pas fait de choix définitif pour son avenir.

Monsieur Sergio Busquets, pardon vieux père pic.twitter.com/EEBTDXyWiQ — FC Barcelone France 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) March 20, 2022

Cependant, le média espagnol rappelle que personne ne voyait non plus Neymar quitter le Barça pour le Paris Saint-Germain et encore moins Lionel Messi l'imiter lors du dernier mercato estival. Avec ce PSG-là, tout est possible et si la signature de Sergio Busquets paraît évidemment très dure à imaginer, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont visiblement des oreilles attentives du côté du Camp Nou lorsqu'il s'agit de négocier. Reste qu'une nouvelle fois, le club français miserait sur un joueur qui arrive en fin de carrière, ce qui ne sera pas pour plaire aux supporters, lesquels regrettent que Doha ne demande pas à ce que les jeunes soient mis en avant.