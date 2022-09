Seko Fofana laissé au PSG, Lens raconte tout

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déjà impressionnant la saison dernière, Seko Fofana semblait destiné à quitter le Racing Club de Lens cet été. Le Paris Saint-Germain était effectivement intéressé. Mais le milieu de terrain a finalement prolongée avec les Sang et Or au terme d’un feuilleton inattendu.

Pour le Racing Club de Lens, la prolongation de Seko Fofana représente un signal fort. L’équipe entraînée par Franck Haise peut afficher de grandes ambitions, elle qui s’attendait plutôt au départ de son capitaine. L’international ivoirien n’a pas manqué de sollicitations après ses exploits la saison dernière. Ses performances ont notamment attiré l’attention du Paris Saint-Germain, à qui la direction lensoise ne fermait pas la porte. Mais d’après le directeur sportif Florian Ghisolfi, le club de la capitale n’a pas insisté, pour le plus grand bonheur du RCL.

« Si Paris avait voulu faire Seko… »

« Le plan A c’était garder Seko, mais il y avait forcément le B où tu le vendais, a raconté le dirigeant à La Voix du Nord. Si Paris avait voulu faire Seko, on y serait allé car quand il y a la logique à respecter, on la respecte. Tout ce qu’on a fait avec Arnaud (Pouille, le directeur général), c’était en se disant qu’il fallait bien vendre pour se donner de l’oxygène pour garder Seko. Début août, Seko change d’agent (Meïssa Ndiaye, Sport Cover) qui est celui de Brice Samba. Il va être jugé sur sa capacité à ramener quelque chose pour le joueur, mais je lui dis : "J’ai un rêve, c’est que le 31 août, on n’annonce pas un départ de Seko mais une prolongation". »

La prolongation de Seko Fofana depuis le rond central de Bollaert 🤩



« On a énormément discuté avec Seko en lui disant : "Tout ce qu’on va faire, c’est pour que tu fasses encore une saison extraordinaire. Tu nous permets de passer encore un palier si possible et on se programme peut-être pour une vente l’été prochain". Au moins deux clubs proposaient plus à Seko, a révélé Florian Ghisolfi. L’un des deux jouait la coupe d’Europe mais ce n’étaient pas des clubs qui le faisaient rêver. C’est une histoire très forte depuis qu’il est arrivé, son transfert était peu probable. C’est une histoire de fou ! » De son côté, le Paris Saint-Germain a privilégié les pistes Vitinha et Fabian Ruiz.