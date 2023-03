Seigneur, le Duc Rabiot laisse une petite chance au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Parti libre en 2019, Adrien Rabiot ne ferme pas la porte à un retour au Paris Saint-Germain. Le milieu en fin de contrat à la Juventus Turin n’exclut aucune piste pour son avenir. Mais un nouveau passage dans la capitale ne semble pas vraiment d’actualité pour le Français.

Une trajectoire rageante pour la Juventus Turin et ses supporters. Longtemps critiqué pour son irrégularité, Adrien Rabiot a franchi un cap cette saison, au moment où son contrat arrive à expiration. Le milieu de terrain a en effet confirmé au Figaro qu’il se sentait « super bien » et « en constante progression ». En plus de sa situation contractuelle, son excellente forme a donc attiré l’attention sur le marché des transferts.

Rabiot laisse toutes les portes ouvertes

Et parmi les pistes évoquées pour son avenir, des rumeurs évoquent un possible retour au Paris Saint-Germain. Un scénario plutôt difficile à croire compte tenu des conditions de son départ en 2019. Rappelons qu’Adrien Rabiot avait passé ses derniers mois à l’écart dans la capitale. Quatre ans plus tard, le titi n’exclut pourtant pas un nouveau passage au sein de son club formateur. « Vu le football aujourd'hui, c'est difficile de se positionner sur quoi que ce soit, a répondu le Bianconero. Il ne faut rien s'interdire. »

« Après, le PSG a été un moment de ma carrière (2010-2019), ça fait quatre ans que je suis en Italie, je suis passé à autre chose et tout se passe bien sur le terrain et dans ma vie, a ajouté l’international tricolore. Sur mon futur, je vais être honnête, je n’en sais rien. En tant qu’homme, ça me plaît de voyager, de découvrir d’autres cultures, et en Italie, je me sens très bien. Ce pays me plaît. Après, je laisse les options ouvertes, on verra dans quelques mois. » On comprend que le Paris Saint-Germain n’est pas forcément une piste prioritaire pour Adrien Rabiot, que l’on sait attiré par l’Angleterre.