Scamacca au PSG, une première offre envoyée !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Campos a jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca, le buteur de Sassuolo, qu’il souhaite impérativement recruter au PSG.

Nouvel homme fort du Paris Saint-Germain, Luis Campos travaille sur la succession de Mauricio Pochettino mais dessine également les contours de l’effectif parisien pour la saison prochaine. L’une des priorités du Portugais est de trouver une porte de sortie à Mauro Icardi, auteur d’une saison quasiment blanche en 2021-2022 et qui pèse bien trop lourd dans la masse salariale du PSG en rapport avec ses performances sur le terrain. L’objectif de Luis Campos est de trouver une porte de sortie à l’ex-capitaine de l’Inter Milan et de le remplacer par un certain Gianluca Scamacca. A en croire les informations de Sky Italia, le buteur de Sassuolo est la priorité absolue de Luis Campos en attaque. Et pour preuve, une première offre a été transmise par le PSG au club dans lequel évolue par ailleurs Maxime Lopez.

Luis Campos veut Scamacca au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇮🇹Gianluca Scamacca (@iamscamacca)

A en croire le média italien, la proposition du Paris Saint-Germain s’élève à 35 millions d’euros hors bonus. Une première offre intéressante pour Sassuolo mais qui ne suffira pas à combler les dirigeants du club italien. Conscients de tenir avec Gianluca Scamacca une pépite comme le club en possède très rarement, les dirigeants de Sassuolo réclament la coquette somme de 50 millions d’euros au PSG pour Gianluca Scamacca, soit le prix payé par le PSG il y a deux ans pour recruter Mauro Icardi à l’Inter Milan. Si la direction de Sassuolo a donc refusé la première offre parisienne, « il y a cependant la volonté de mener à bien la négociation » selon le média, optimiste quant à l’aboutissement des négociations entre le PSG et Sassuolo. Reste maintenant à voir si Luis Campos et son acolyte Antero Henrique cèderont au jeu des surenchères pratiqués par Sassuolo dans le dossier Scamacca.