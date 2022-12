Sarabia va retrouver le PSG en pleine déprime

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mis en échec dans la séance de tirs au but contre le Maroc (0-0, 3-0 t.a.b.) mardi, Pablo Sarabia le vit mal. Le milieu offensif de l’Espagne est dans tous ses états avant de reprendre l’entraînement avec le Paris Saint-Germain.

Pablo Sarabia aurait pu devenir le sauveur de l’Espagne. Entré à la 118e minute pendant la prolongation contre le Maroc, le milieu offensif n’était lancé que pour participer à la séance de tirs au but. Le sélectionneur Luis Enrique misait sur la qualité de son pied gauche et l’a même désigné premier tireur. Il faut dire que le joueur du Paris Saint-Germain avait réussi les 15 penalties tentés depuis le début de sa carrière.

Sarabia rate son premier penalty

Cela ne l’a pas empêché d’envoyer son ballon sur le poteau extérieur, contribuant à l’élimination de la Roja dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Un moment difficile à vivre pour Pablo Sarabia qui avait également touché le montant sur une reprise de volée en toute fin de prolongation. « Ça fait deux jours et c’est toujours difficile à digérer, a réagi l’ancien joueur du FC Séville jeudi sur Instagram. Colère, tristesse et sentiment que ce grand groupe aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais c’est le football et tout ne se passe pas toujours bien. »

« C’est difficile de rater le premier pénalty de sa carrière dans cette situation mais sans doute, si j’avais le choix de le tirer à nouveau je le ferais sans réfléchir. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont soutenus à tout moment et merci beaucoup pour tous les messages d’encouragement, vous nous rendez fiers, nous reviendrons plus forts, car l’union fait la force, et ce groupe est plus uni que jamais. Allez l'Espagne », a conclu Pablo Sarabia, impatient d’effacer cet échec avec sa sélection désormais dirigée par Luis de la Fuente.