Sale coup du PSG au Barça pour un crack anglais ?

Par Mehdi Lunay

A 18 ans, Carney Chukwuemeka est un vrai espoir d'Aston Villa. Toutefois, son avenir ne s'inscrit pas forcément sur le long terme avec les Villans. Une aubaine pour les grosses écuries européennes comme le FC Barcelone ou le PSG, pressés de le chiper rapidement.

Ces dernières années, le football anglais a prouvé qu'il n'était plus seulement une réunion des meilleurs joueurs mondiaux. La formation locale est au beau fixe avec l'émergence de talents comme Jadon Sancho ou Jude Bellingham, lesquels ont été recrutés très tôt en Allemagne. Les footballeurs anglais font recette et Carney Chukwuemeka ne fait pas exception à la règle. Le gamin de 18 ans appartient à la génération anglaise des moins de 19 ans qui vient de remporter l'Euro en Slovaquie, en juin dernier. Mais, son avenir pourrait rapidement s'écrire loin de son club formateur d'Aston Villa.

Duel Barça-PSG pour le jeune Chukwuemeka

En effet, sa situation contractuelle avec les Villans est très précaire. Il ne possède plus qu'un an de contrat et il n'a pas donné de signes en faveur d'une prolongation. Une situation qui agace son club et cela ne risque pas de s'arranger. Le jeune prodige n'a pas été retenu par Steven Gerrard pour la tournée estivale du club en Australie. Il n'en fallait pas plus pour attirer les gros poissons européens comme le FC Barcelone mais aussi le PSG.

🚨🎖| Barcelona LEADS the race for Carney Chukwuemeka. Aston Villa want around €23.5m for him. [@FabrizioRomano] #fcblive pic.twitter.com/IvaGzlU2s6 — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 16, 2022

Si les Catalans sont les plus avancés sur le dossier, les Parisiens n'en démordent pas. Selon le Daily Mirror, le club parisien a commencé une approche sérieuse auprès de l'entourage du joueur. Selon les médias britanniques, Aston Villa attendrait plus de 20 millions d'euros pour Chukwuemeka. Toutefois, le joueur sera libre de discuter avec les autres clubs à partir de janvier prochain et le PSG pourrait bien s'offrir ce nouvel élément dans sa stratégie de rajeunissement de l'effectif.