Ruiz, Soler, le loft 2023 du PSG se construit

L’été dernier, Luis Campos a réalisé un mercato qui n’a pas vraiment emballé les supporters du PSG en recrutant des joueurs comme Carlos Soler, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike ou encore Renato Sanches.

En début de semaine, L’Equipe dévoilait que le Paris Saint-Germain cherchait d’ores et déjà une porte de sortie à Hugo Ekitike, recruté pour 35 millions d’euros en provenance du Stade de Reims et qui n’a clairement pas réussi à s’imposer au milieu des stars du PSG. Il n’est pas le seul. Les internationaux espagnols Carlos Soler et Fabian Ruiz sont également deux grosses déceptions de la saison dans la capitale française, alors que l’on pouvait attendre mieux d’eux et notamment de la part de l’ancien maître à jouer de Naples.

Il n’en est finalement rien et à aucun moment, Carlos Soler et Fabian Ruiz ont fait douter Christophe Galtier dans la hiérarchie des milieux de terrain, où Danilo, Verratti et Vitinha n’ont jamais été menacés. Déçu par le rendement des deux Espagnols, Luis Campos souhaite s’en séparer, selon les informations du Mundo Deportivo. En effet, le journal catalan affirme que dans le but de réduire la masse salariale et de permettre au PSG de recruter cet été, Soler et Ruiz ne seront pas retenus.

Luis Campos ne veut pas brader Soler et Ruiz

Il n’est pas question en revanche pour le champion de France en titre de prêter ou de brader l’ex-milieu de Valence et l’ancien joueur de Naples. Les exigences financières du Paris SG n’ont pas encore filtré mais à priori, Luis Campos n’acceptera que des transferts définitifs avec des offres supérieures à 10 millions d’euros. Le PSG regarde attentivement du côté de l’Espagne et de la Série A, deux championnats dans lesquels Soler et Ruiz pourraient avoir des prétendants, en dépit de leur saison décevante à Paris sous les ordres de Christophe Galtier.