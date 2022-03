RMC anti-PSG, une photo de Mbappé met le feu !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Une photo de Kylian Mbappé prise mardi soir lors de l'entraînement du PSG à Santiago-Bernabeu a provoqué l'enthousiasme. des médias espagnols sur la possible signature de la star française. RMC emboîte le pas et cela provoque des vagues en France.

A la veille de son match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’effectif du Paris Saint-Germain s’entraînait sur la pelouse où ce mercredi à partir de 21h le leader de Ligue 1 défiera le Real Madrid. Si Kylian Mbappé était suivi de près, suite à sa blessure au pied gauche, une scène a été saisie par les dizaines de photographes présents autour du terrain. Au passage d’un hélicoptère juste au-dessus du terrain, l’attaquant français a levé la tête pour regarder en direction de l’aéronef. Une scène relativement anodine, mais qui a déclenché l’enthousiasme des médias madrilènes, lesquels estimaient eux que Kylian Mbappé était tout simplement admiratif du stade et qu’il regardait cela en se disant que la saison prochaine il aurait « la chance » de jouer à Bernabeu. Et la mayonnaise a pris, Marca et AS rivalisant de qualificatifs pour s’enthousiasmer devant l’attitude de Kylian Mbappé, avant qu’El Chiringuito et les autres émissions s’y mettent. « L'image de Mbappé à Bernabeu signifie : « si je pouvais, je changerais de maillot demain ». C'était le visage d'un enfant à Noël. Je pense que c’est un enfant qui veut jouer à Madrid », a par exemple clamé, Antonio Romero, journaliste d’El Larguero.

Un hélico et le dossier Mbappé s'anime entre le PSG et Madrid !

Mdr ça veut juste dire que y’avait un helico au dessus du stade et qu’on a tous regardé un moment https://t.co/Vpn26FLFT4 pic.twitter.com/LMXyZRFjz1 — Ambre Godillon (@AmbreGodillon) March 9, 2022

En France, tout cela aurait pu rester au stade de l’anecdote rigolote, sauf que RMC a emboîté le pas des médias espagnols, sans même dire que c’est la simple présence d’un hélicoptère en vol à basse altitude qui avait fait lever la tête de Kylian Mbappé et rien d’autre. Une omission qui a agacé pas mal de monde, même si certains ont préféré rigoler que de taper sur le média français. Journaliste pour le site officiel du PSG, Ambre Godillon est, elle, dans le camp de ceux qui ironisent sur ce sujet. « L'image de Mbappé au Bernabéu veut dire: 'si je pouvais, je changerais de maillot demain' ? Mdr ça veut juste dire que y’avait un hélico au-dessus du stade et qu’on a tous regardé un moment (…) Franchement tout le monde se demandait c’était quoi ce boucan et j’en rajoute pas », fait remarquer la journaliste qui était présente sur place. D’autres internautes sont, eux, plus directs. « RMC j'aurais une question vous êtes un média français ou espagnol pour relayer tt les fakes d'Espagne c'est juste une question ? », s’interroge Kévin, tandis qu’un certain Perez, a priori pas Florentino, est cash : « Ça fait de l’argent sur le club avec les films, et ça nous met des balles perdues quand vous en avez l’occasion… y avait un helico au dessus du stade.. journalisme à l’arrache, aucun niveau chez vous sauf Riolo qui est parfois excessif dans ses propos, mais il sait ce qu’il dit. »