Rires et coups de colère, le PSG ne s’ennuie pas

Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier impose ses méthodes et sa philosophie à l'entraînement. Résultat, les coéquipiers de Nuno Mendes ont droit à des séances très animées.

Avec le soutien du président Nasser Al-Khelaïfi et du conseiller football Luis Campos, qu’il avait côtoyé à Lille, Christophe Galtier entame son aventure au Paris Saint-Germain dans les meilleures conditions. Le nouvel entraîneur du champion de France peut affirmer son autorité et instaurer la mentalité souhaitée par la direction. Mais comment les joueurs réagissent-ils aux méthodes du coach français ? A en croire le latéral gauche Nuno Mendes, tout le monde valide les règles mises en place.

« On accepte bien, a répondu le Portugais à RMC pendant la tournée au Japon. C’est le début, on est en train de s’adapter à ce que demande l’entraîneur. On a des joueurs jeunes, il faut que tout le monde s’intègre avec le maximum de concentration pour pouvoir être prêt pour les matchs qui arrivent. Il y a une très bonne dynamique, avec des bons entraînements, de l’intensité, avec la plus grande concentration de tous les joueurs. Ça va être important durant toute la saison. On va être dans toutes les compétitions, on va donc en avoir besoin pour bien représenter le PSG. »

Quand la tension monte à l'entraînement

Pour ses premières semaines de travail, Christophe Galtier semble faire l’unanimité au sein du groupe. Comme le prouve la bonne humeur aperçue lors des entraînements. « Oui c’est normal, on aime tous le ballon. Rire, ça en fait partie, on aime ce que l’on fait, a confirmé Nuno Mendes. C’est important. Oui on aime les entraînements, on rit mais parfois il y a aussi des joueurs qui s’agacent lorsqu’ils perdent à l’entraînement mais c’est normal, ça fait partie du jeu ! » Le Paris Saint-Germain et son coach ne s’en plaindront pas.