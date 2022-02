Richarlison, la carte secrète du PSG au mercato !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a ciblé Richarlison comme une potentielle piste en attaque en cas de départ de Kylian Mbappé lors du mercato estival.

Ce n’est un secret pour personne, la priorité absolue du Paris Saint-Germain est de convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Plusieurs offres ont été transmises à l’attaquant de 23 ans et le Qatar aimerait qu’il signe un nouveau contrat même de courte durée pour prolonger le plaisir. La tendance reste néanmoins à un départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, ce qui oblige le PSG à activer plusieurs pistes pour -potentiellement- le remplacer. Le nom d’Erling Haaland a sans surprise été évoqué mais à en croire les informations obtenues par The Athletic, le Paris Saint-Germain est également intéressé par Richarlison. La piste de l’attaquant brésilien d’Everton avait été évoquée il y a plusieurs mois. Et si elle ne semblait pas très chaude, elle pourrait se réchauffer au fil des semaines.

Richarlison pour l'après-Mbappé au PSG ?

Richarlison vient de claquer un triplé en 30 minutes face à l’Allemagne. 🇧🇷💥 pic.twitter.com/pGalQ4ByCw — Actu Foot (@ActuFoot_) July 22, 2021

Il faut dire que Richarlison dispose d’un profil assez similaire à celui de Kylian Mbappé. A l’instar de l’attaquant français, le Brésilien est rapide et peut aussi bien jouer dans l’axe de l’attaque que sur un côté. Reste que les supporters du PSG auront bien du mal à s’en satisfaire dans la mesure où les statistiques de Richarlison n’ont rien à voir avec celles de Kylian Mbappé. Excellent la saison dernière, Richarlison est -à l’image d’Everton- beaucoup moins bien cette saison. En 2021-2022, le Brésilien n’a marqué que quatre buts en Premier League, un bilan famélique qui ne fait pas rêver. Mais le directeur sportif parisien Leonardo est convaincu par le potentiel de son compatriote et pourrait miser sur lui en cas de départ de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Il faudra en revanche payer le prix fort pour obtenir le renfort de Richarlison puisque le natif de Nova Venecia est sous contrat avec les Toffees jusqu’en juin 2024. Son prix devrait osciller entre 50 et 70 millions d’euros…