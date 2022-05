Richarlison est dispo, Everton relance le PSG

Dans : PSG.

Convoité par le Paris Saint-Germain l’été dernier, Richarlison ne sera pas retenu par Everton. Les Toffees ont fixé leur prix pour l’attaquant brésilien, qui souhaite rejoindre un club qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Un an après son incroyable recrutement, le Paris Saint-Germain pourrait de nouveau frapper fort sur le marché des transferts. On peut notamment s’attendre à du lourd dans le secteur offensif bientôt privé d’Angel Di Maria, non conservé à la fin de son contrat. Son départ nécessitera l’arrivée d’un remplaçant de haut niveau. C’est peut-être même une star qui débarquera cet été si la direction ne parvient pas à conserver Kylian Mbappé. Des pistes alléchantes sont donc énumérées à l’approche du mercato estival.

Le petit protégé de Neymar

De Mohamed Salah à Erling Haaland, en passant par Moise Kean, Paulo Dybala ou encore Ousmane Dembélé, tous sont annoncés dans le viseur du Paris Saint-Germain. Et si l’on remonte à l’été dernier, le nom de Richarlison s’ajoute à la liste. L’attaquant d’Everton a en effet les faveurs de Neymar, lequel aurait glissé la piste de son compatriote à ses dirigeants. Reste à savoir si le champion de France est toujours sur le coup. Si l’intérêt persiste, le club de la capitale sera ravi d’apprendre que le Brésilien de 24 ans ne sera pas retenu.

Selon les informations de Football Insider, Everton envisage de rebâtir son effectif pendant le mercato estival. Et pour financer ces changements, les Toffees espèrent vendre Richarlison pour 60 millions d’euros. De son côté, l’ancien joueur de Watford ne s’en plaindra pas. Le principal intéressé veut quitter Everton et a chargé ses agents de lui trouver un club qualifié pour la Ligue des Champions. Le profil correspond évidemment au Paris Saint-Germain, une équipe qui lui permettra de viser des objectifs supérieurs à ceux de l’actuel 18e de Premier League.