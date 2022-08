Renato Sanches arrive au PSG, Al-Khelaifi a craqué

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après de longues semaines passées à négocier, le PSG et Lille se sont enfin entendus. Renato Sanches va bien rejoindre Paris, les dirigeants du club de la capitale ont fini par céder au LOSC.

Christophe Galtier et Luis Campos n’ont jamais caché qu’ils voulaient recruter Renato Sanches pour renforcer le milieu de Paris Saint-Germain. Seulement, les deux nouveaux hommes forts des champions de France ne faisaient pas l’offre qu’il fallait à Lille, le club nordiste voulant un transfert pur et dur, et pas une formule de prêt avec option d’achat, comme le PSG l’avait fait avec Reims pour Ekitike. Dans cette opération, chacun des deux clubs avait son atout. Pour Paris, c’était que le joueur portugais voulait venir au PSG, tandis que du côté du LOSC on avait en tête l’intérêt jamais démenti de l’AC Milan pour Renato Sanches. Tandis que les discussions s’éternisaient et que les champions d’Italie avaient repris espoir ces derniers jours, tout s’est accéléré mardi soir. En effet, au bout d’une longue séance de négociations, les dirigeants de Lille et du Paris Saint-Germain se sont tapés dans la main pour sceller un accord décisif détaillé par le quotidien sportif.

Le PSG était prêt à payer 36 millions pour Renato Sanches

Comme l’explique L’Equipe, du côté de Nasser Al-Khelaifi, on a fini par céder en acceptant de payer immédiatement 15 millions d’euros pour le transfert au PSG du milieu de terrain, lequel avait encore un an de contrat avec le LOSC. Lille avait pourtant une offre parisienne qui aurait pu monter jusqu’à 36 millions d’euros, mais en répartissant cela sur plusieurs saisons et Olivier Létang a préféré prendre le cash tout de suite. De son côté, Renato Sanches avait déjà négocié les détails de son futur contrat avec le Paris Saint-Germain, et l'officialisation de cette opération devrait donc rapidement intervenir. Pour le plus grand bonheur de Christophe Galtier, qui connaît évidemment très bien les qualités d'un joueur qu'il a eu sous ses ordres lors de son passage triomphal à Lille.