PSG : Renato Sanches vide son casier, le Milan AC y croit à fond

Renato Sanches est plus près que jamais d'un départ du LOSC. Le milieu portugais est souvent annoncé au PSG où il retrouverait son ancien coach, Christophe Galtier. Mais, en Italie, on estime que le Milan AC conserve ses chances dans le dossier.

Il est l'une des grandes réussites de Luis Campos à Lille. Après des débuts tonitruants à Benfica, Renato Sanches était en situation d'échec au Bayern Munich. Le LOSC avait alors pris le pari de le relancer en déboursant 20 millions d'euros à l'été 2019. Les Dogues ont été plutôt satisfaits du rendement du Portugais, lequel a contribué au titre de champion de France obtenu en 2021. Toutefois, Sanches veut aller voir ailleurs cet été d'autant que le LOSC, dixième de Ligue 1 en mai dernier, ne jouera aucune coupe d'Europe cette saison.

Et quoi de plus naturel pour Renato Sanches que d'envisager un transfert au PSG. Il y retrouverait Luis Campos mais aussi Christophe Galtier qu'il a côtoyés dans le Nord. Les Parisiens se montrent très actifs pour finaliser l'opération très rapidement. Une bonne chose pour le club parisien mais également pour le joueur, très intéressé par le projet parisien. Ne reste qu'à régler les détails financiers et à trouver un accord avec le LOSC. Mais, depuis début juillet, les choses traînent laissant dans le coup d'autres clubs européens.

(🌕) AC Milan held direct contacts with Jorge Mendes for Renato Sanches in recent hours. Abdou Diallo is also on their radar ahead of Tanganga. @DiMarzio 🇸🇳🇵🇹