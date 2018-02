Real-PSG : La compo de Pierre Ménès, avec deux énormes surprises

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

Avant d'aborder le huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le PSG, Pierre Ménès a donné son équipe-type parisienne.

À deux jours du choc contre le Real, l'heure est encore à la prise de tête à propos de la future composition d'équipe d'Unai Emery. Si Zidane sait déjà quel 11 il va aligner sur la pelouse du Bernabeu mercredi, l'entraîneur espagnol a encore quelques doutes. En défense, où Kurzawa et Berchiche sont en concurrence pour une place de titulaire, tout comme Lo Celso et Diarra au poste de sentinelle. Mais d'après Pierre Ménès, l'ancien technicien de Séville ferait mieux d'aligner... Kimpembe, toujours bon en charnière centrale malgré son rôle de remplaçant, sur le côté gauche de la défense, devant Trapp dans la cage en lieu et place d'Areola.

« Ma compo du PSG pour mercredi prochain ? Trapp dans le but. Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, et Kimpembe en défense. Lo Celso, Rabiot, et Verratti au milieu. Et la MCN en attaque, avec Mbappé, Cavani et Neymar », a balancé, sur Twitter, le journaliste, qui évoque donc une possibilité déjà émise par certains consultants, mais qui s'avère irréalisable, puisqu'un match contre le Real ne peut pas servir de test... Laurent Blanc, l'ancien entraîneur du PSG, ne pourra pas dire le contraire, lui qui avait lancé un 3-5-2 foireux contre Manchester City en quart de finale retour de la C1 en 2016, sans la réussite escomptée...