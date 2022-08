Rashford, le PSG doit signer un chèque délirant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant supplémentaire d’ici la fin du mercato, le PSG a jeté son dévolu sur Marcus Rashford.

En fin de contrat avec Manchester United en juin 2023, l’international anglais est la priorité de Luis Campos et de Christophe Galtier afin de renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale compte déjà Messi, Neymar, Mbappé, Sarabia et Ekitike en attaque, mais veut s’offrir un ultime renfort offensif afin d’être ultra-compétitif cette saison. Marcus Rashford a le profil idéal aux yeux de l’état-major parisien, mais il ne sera pas simple de boucler la venue d’un joueur d’une telle envergure à moins de trois semaines de la fin du mercato. Il sera d’autant plus difficile de recruter Marcus Rashford que Manchester United n’est pas vendeur. Et pour cause, les Red Devils sont déjà sous la menace de perdre Cristiano Ronaldo, tandis qu’Anthony Martial s’est blessé juste avant le début de la saison.

Manchester United n'a pas l'intention de vendre Rashford

Le départ de Marcus Rashford serait un véritable coup de bambou pour le nouvel entraîneur mancunien Erik Ten Hag. C’est ainsi que selon les informations du journaliste Julien Laurens, les dirigeants de Manchester United n’ont aucunement l’intention de vendre Marcus Rashford. L’international anglais pourrait partir uniquement en cas d’offre « folle » de la part du Paris Saint-Germain. Toujours selon le spécialiste du foot anglais, qui intervient régulièrement sur ESPN ou encore RMC, les dirigeants du PSG n’ont pas l’intention de faire sauter la banque pour recruter Marcus Rashford, encore moins au vu de sa situation contractuelle. Dès lors, il apparait assez peu probable de voir l’international anglais rejoindre la capitale française dans les trois semaines à venir même si avec le Paris Saint-Germain, tout est possible et tout peut se décanter d’un jour à l’autre. Un départ de Mauro Icardi, courtisé… par Manchester United, est par exemple susceptible de faire avancer le dossier Marcus Rashford.