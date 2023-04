Randal Kolo Muani au PSG, c'est parti

Dans : PSG.

Entré dans les coeurs des Français lors de la Coupe du Monde 2022, Randal Kolo Muani se retrouve dans le viseur du Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato estival.

À la recherche d’un avant-centre pour épauler Kylian Mbappé lors des prochaines saisons, le club de la capitale française a plusieurs pistes en tête. Si Victor Osimhen (Naples) et Harry Kane (Tottenham) sont très appréciés par Luis Campos, les dirigeants de Doha penchent plus pour Randal Kolo Muani. Il faut dire que l’attaquant de Francfort a impressionné les Qataris lors de la dernière Coupe du Monde. Buteur décisif face au Maroc en demi-finale, l’ancien Nantais a ensuite donné un nouvel élan à l’équipe de France en finale face à l’Argentine. Pas loin d’être le héros des Bleus sur une frappe arrêtée par Martinez dans le temps additionnel de la prolongation, le joueur de 24 ans a clairement changé de dimension ces derniers mois.

Joueur le plus décisif de Bundesliga cette saison, avec 13 buts et 10 passes décisives, RKM figure donc logiquement dans le viseur des plus grands clubs européens. Pisté par Manchester United ou le Bayern Munich, Kolo Muani est également présent dans la short-list du PSG. Un intérêt concret confirmé par RMC Sport : « Des premiers contacts avec l'attaquant de Francfort ont été noués, mais il n’y a pas encore le début d’un accord et le joueur n’est pas pressé ».

Mbappé, agent du PSG dans le dossier Kolo Muani ?

Désireux de bien finir sa première saison à Francfort, qui reste en lutte pour les places européennes en championnat, Kolo Muani aura le temps de choisir son futur projet durant l’été. En attendant, les enchères vont monter jusqu’aux 100 millions d’euros, la somme voulue par l’Eintracht pour en faire le transfert le plus cher de son histoire. De toute façon, si la piste Kolo Muani est validée à Paris, les décideurs qatariens n'hésiteront pas à sortir un gros chèque pour recruter l’un des meilleurs attaquants français du moment. D’autant plus que le vainqueur de la Coupe de France 2022 avec Nantes s’entend très bien avec Kylian Mbappé, les deux stars de l’équipe de France étant de la même génération (1998) et originaires de Bondy. Ce qui signifie donc que Mbappé pourrait faire le forcing pour attirer RKM au Parc des Princes, alors que le PSG va chercher à préparer l’après-Messi.