PSG ‍: C'est terminé, Nuno Mendes a gagné le bras de fer

En discussion avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, Nuno Mendes a fini par obtenir gain de cause. Le latéral gauche va prolonger son contrat avec une nette revalorisation salariale à la clé. Lui qui était prêt à quitter le club de la capitale à cause d’une offre de ses dirigeants jugée trop basse.

Le dossier Nuno Mendes se termine bien pour le Paris Saint-Germain. Il y avait pourtant de quoi s’inquiéter pendant le récent mercato hivernal. Alors que l’on évoquait une prolongation imminente, le latéral gauche a été annoncé sur le départ. En cause, des discussions à l’arrêt entre le Portugais et ses dirigeants. L’ancien joueur du Sporting Portugal estimait mériter un salaire à la hauteur de son statut dans l’équipe, à savoir un titulaire indiscutable dans les plans de l’entraîneur Luis Enrique.

Ses exigences ont un temps refroidi la direction francilienne. A tel point que Nuno Mendes a envisagé un transfert à Manchester United où il aurait pu retrouver son ancien coach Ruben Amorim. Sans surprise, le Paris Saint-Germain lui a fermé la porte avant de relancer les négociations. Et finalement, les deux parties ont bien trouvé un terrain d’entente. Ce vendredi, le journaliste italien Fabrizio Romano révèle la prolongation du latéral gauche. L’international portugais, auparavant lié au champion de France en titre jusqu’en 2026, a déjà signé un nouveau contrat de cinq ans.

🚨🔴🔵 EXCLUSIVE: Nuno Mendes has signed new deal at Paris Saint-Germain!



New contract valid for the next 5 years, verbally agreed in December and now signed with announcement to follow.



Nuno will be among top earners at PSG with salary improved and longer deal. pic.twitter.com/9vQck7vyB6