Quand Ibrahimovic faisait trembler un Brésilien du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Zlatan Ibrahimovic a fait son retour dans l’actualité en France avec une interview sur Canal + à la mi-temps du match entre l’OM et Tottenham.

Comme à son habitude, l’attaquant de l’AC Milan a fait le show et à vrai dire, son interview n’a pas fait l’unanimité sur le plateau de Canal +. Samir Nasri s’est par exemple payé le géant suédois dès la fin de la diffusion de l’interview. « Il est calculateur dans tout ce qu’il fait. C’est un acteur, un showman. S’il n’a pas tout ça, on ne parle pas autant de lui » a lâché Samir Nasri, vraiment pas fan du personnage. Également présente sur le plateau de Canal + lors de la diffusion de l’interview de Zlatan Ibrahimovic, Laure Boulleau, ancienne joueuse professionnelle du Paris Saint-Germain, a quant à elle livré une petite anecdote croustillante sur le Suédois à l’époque où il défendait encore les couleurs de Paris.

La révélation de Laure Boulleau sur Zlatan au PSG

Selon la consultante de Canal +, un joueur était particulièrement effrayé par Zlatan Ibrahimovic au PSG : il s’agit de Lucas, qui a justement joué avec Tottenham contre l’OM mardi soir en Ligue des Champions. « Zlatan c’est un cube, il est aussi impressionnant au niveau de la taille qu’au niveau de la largeur. Lucas Moura tremblait face à lui. Sur les centres à l’entraînement par exemple, il en a beaucoup souffert » a-t-elle expliqué. Également présent en plateau, Christophe Jallet a pu livrer quelques anecdotes sur le personnage pour avoir joué à ses côtés au PSG. « S’il voyait que vous n’aviez pas de personnalité, il était tout le temps sur vous et il vous écrasait car il a un égo surdimensionné. Je ne dirais pas qu’il se croyait Dieu, mais il se croyait au-dessus des autres. C’est aussi ce qui lui a permis de réussir dans sa carrière » a analysé l’ex-défenseur droit de l’OL, du PSG et de l’Equipe de France. De toute évidence, Zlatan Ibrahimovic aura marqué tous les clubs dans lequel il est passé et le constat est largement valable à Paris, qu’il a aidé à grandir au début de l’ère QSI.