PSG : Zidane ouvre les portes du Real Madrid à Neymar !

Sans langue de bois, Neymar a confié à Fox Sports qu’il adorerait évoluer aux côtés d’Eden Hazard.

Il n’en fallait pas plus pour agiter la presse espagnole, qui l’a immédiatement interprété comme un appel du pied au Real Madrid. En effet, l’ailier de Chelsea est annoncé très proche du club madrilène. Un transfert à la Maison Blanche pourrait donc permettre au Brésilien de rejoindre l’ancien Lillois. Tout cela n’est qu’une hypothèse et pourtant, le sujet est pris au sérieux chez nos confrères, qui ont interrogé Zinédine Zidane sur la possibilité de voir ces deux stars à Madrid.

« Le Real Madrid est un club où l'on réalise tous ses rêves, a répondu l’entraîneur merengue. C'est le rêve de beaucoup de joueurs parce qu'ils savent que ce club est très important. Beaucoup veulent finir ici et c'est normal. Mais on verra ce qui se passera. » Autrement dit, le Français leur ouvre la porte, lui qui considère que « tous les bons joueurs sont toujours compatibles. Moi, on me disait que je n'étais pas compatible avec Djorkaeff, a-t-il rappelé. Ce sont des conneries. » Alors que Neymar a juré fidélité au Paris Saint-Germain, la probable signature du Belge au Real risque de relancer les rumeurs…