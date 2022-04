PSG : Zappé par Man United, Pochettino le vit mal

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Longtemps annoncé favori pour le poste de manager à Manchester United, Mauricio Pochettino n’a pas été choisi. Les Red Devils ont préféré nommer le Néerlandais Erik ten Hag. Une décision que l’entraîneur du Paris Saint-Germain a mal vécue dans la mesure où les Mancuniens ne l’ont pas tenu au courant.

Compte tenu des rumeurs insistantes ces dernières semaines, la nomination d’Erik ten Hag à Manchester United n’a surpris personne… sauf peut-être Mauricio Pochettino. On apprend en effet que l’entraîneur du Paris Saint-Germain, candidat pour le poste, a été choqué par l’annonce du club anglais. Il faut dire que l’Argentin croyait toujours en ses chances. D'après The Athletic, ses représentants discutaient encore avec Manchester United pendant ce mois d’avril.

Pochettino est sous le choc

Mauricio Pochettino était donc confiant, lui qui entretenait de bonnes relations avec Ed Woodward, l’ancien vice-président des Red Devils. Apparemment, son entente avec l’actuelle direction n’est pas aussi bonne puisque personne ne l’aurait informé de la nomination d’Erik ten Hag. Autant dire que le coach parisien ne s’attendait pas à cette officialisation jugée maladroite. Mais les dirigeants de Manchester United avaient leurs raisons. Apparemment, le premier entretien avec Mauricio Pochettino ne s’était pas très bien passé.

L’ancien manager de Tottenham aurait surtout insisté sur le montant à dépenser pour reconstruire tout l’effectif. Tandis que son concurrent, qui n’a pas hésité à critiquer la gestion du club, a pointé les failles au niveau du scouting et du recrutement. C’est donc l’actuel entraîneur de l’Ajax Amsterdam qui a fait la meilleure impression, et de loin. Enfin, l’autre argument en faveur d’Erik ten Hag concerne sa clause de départ. Alors que l’Ajax Amsterdam réclamait un peu plus de 2 millions d’euros pour libérer son coach, le Paris Saint-Germain attendait près de 12 millions d’euros ! Un peu cher pour un technicien qui pourrait être licencié dans quelques semaines…