PSG ‍: Zappé par Galtier, Camara règle ses comptes

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Critiqué pour le faible temps de jeu accordé aux jeunes, l’entraîneur Christophe Galtier n’est pas non plus épargné au sein du Paris Saint-Germain. Le coach des U19 parisiens Zoumana Camara s’est senti mis à l’écart.

Si le Paris Saint-Germain n’a rien officialisé, la décision a bien été prise : Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur la saison prochaine. Le club de la capitale cherche activement son successeur et discute notamment avec l’Allemand Julian Nagelsmann. Son départ étant acté, Zoumana Camara n’a pas attendu pour régler ses comptes avec le coach de l’équipe première. Alors que Mauricio Pochettino lui avait ouvert la porte, le technicien des U19 parisiens estime que Christophe Galtier l’a totalement ignoré.

« Pochettino, je l'ai rencontré en début de saison, a raconté l’ancien défenseur central à France Bleu Paris. Il m'avait salué dans son bureau où j'étais venu récupérer des affaires. Il m'avait dit à l'époque : "mon bureau est grand ouvert, tu viens quand tu veux, tu n'hésites pas. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu veux discuter football, c'est avec grand plaisir. Ma porte est toujours ouverte." Et derrière ça, on a vu la saison qu'il a vécue. Elle n'était pas évidente. »

« Zéro rapport »

« Je n'ai jamais réussi à trouver le bon moment pour venir parce que j'avais toujours le sentiment qu'il fallait que j'attende un peu. Et derrière, moi aussi j'avais des engagements ici, avec eux, avec les jeunes, donc je n'ai jamais pu trouver le juste moment pour y aller, a expliqué Zoumana Camara. Pour ce qui est de Galtier, il y a eu zéro rapport. Jamais, je n'ai jamais discuté avec lui. On ne s'est jamais eus. Donc après, moi je respecte le choix des uns et des autres. Et dans ce métier, il faut savoir s'adapter. C'est ça le plus important. » En voilà un qui ne regrettera pas le licenciement de Christophe Galtier.