PSG : Zaïre-Emery, une graine de Ballon d'Or à Paris

Par Adrien Barbet

Si le PSG traverse actuellement une période très compliquée, une éclaircie semble présager un bon avenir pour le club de la capitale. Warren Zaïre-Emery. À seulement 16 ans, le titi parisien affiche clairement ses ambitions et rêve de s'imposer dans son club de cœur.

Cette saison, il y a un joueur qui bat tous les records de précocité au PSG et ce n'est pas Kylian Mbappé mais bien Warren Zaïre-Emery. Celui qui va fêter ses 17 ans le jour du huitième de finale retour contre le Bayern Munich en Ligue des Champions est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du club parisien a débuté un match de Ligue 1 ainsi qu'à marquer pour le PSG en match officiel. Auteur de deux buts cette saison, le milieu de terrain bluffe pour sa maturité et ses qualités dans l'entrejeu. Élu meilleur joueur du centre de formation du PSG en 2022, le natif de Montreuil est passé dans une nouvelle dimension cette saison avec notamment une titularisation contre le Bayern à seulement 16 ans. Une première dans l'histoire de la C1, à ce stade de la compétition. Le numéro 33 du club de la capitale s'est exprimé sur cette saison particulière pour lui dans le site officiel du PSG.

Le rêve de Zaïre-Emery avec le PSG

« Pour moi, c’est quelque chose de beau de porter ce maillot du Paris Saint-Germain. C’est une joie de représenter la région parisienne au sein de l’effectif professionnel du club. J’étais heureux de signer ce premier contrat professionnel. Ça va faire bientôt 9 ans que je suis au club. Je suis passé par l’Association, la préformation, le Centre de Formation et maintenant l’équipe professionnelle. Je suis très content, c’est un accomplissement. Mon rêve avec Paris, c’est de soulever le plus de trophées possibles, que ce soit collectivement ou individuellement » a déclaré l'international français avec les moins de 19 ans (3 sélections). Warren Zaïre-Emery semble être destiné à être le futur leader du PSG. Paris a un joyau à polir.