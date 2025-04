PSG ‍: Zaïre-Emery déclassé, son clan cherche une solution

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Moins performant ces derniers mois, Warren Zaïre-Emery a perdu sa place de titulaire au Paris Saint-Germain. Pour retrouver son meilleur niveau, le milieu de terrain peut compter sur le soutien de son entourage qui lui a préparé un travail spécifique.

Au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery ne fait plus partie des joueurs que l’on ménage dans les rendez-vous moins importants. Le milieu de terrain a changé de catégorie. Le voilà parmi ceux qui remplacent les titulaires au repos. Samedi dernier, le titi parisien a évolué au poste de latéral gauche face au Havre (2-1) pour permettre à Luis Enrique de faire souffler Nuno Mendes. C’est dire à quel point le Français a chuté dans la hiérarchie établie par l’entraîneur espagnol.

Zaïre-Emery toujours impliqué

Certes, la concurrence représentée par Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz laisse peu de place. Mais il est évident que Warren Zaïre-Emery n’offre plus le même rendement ces derniers mois. Le pur produit parisien n’a plus la fraîcheur qui accompagnait chacune de ses meilleures prestations. Mais l’international tricolore, que l’on imagine frustré par sa situation, n’est pas du genre à baisser les bras. Le quotidien Le Parisien affirme que Warren Zaïre-Emery met toujours de l’énergie et de l’implication à l’entraînement, pour le plus grand bonheur de la direction totalement satisfaite de son travail.

Le club de la capitale estime que son milieu de 19 ans, avec plus de 100 matchs en pro au compteur, a bien le droit de passer par des périodes plus compliquées. Ses difficultés n’inquiètent pas non plus son entourage qui a quand même mis en place un travail spécifique pour lui permettre de retrouver son meilleur niveau. Warren Zaïre-Emery espère ainsi retrouver les faveurs du coach et abandonner son nouveau statut de dépanneur. D’autant qu’une méforme prolongée risque de susciter des doutes dans l’esprit du sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps.