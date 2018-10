PSG : Yoann Riou pousse Rabiot à larguer le PSG pour le Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La presse espagnole en est persuadé, Adrien Rabiot va donner son accord au FC Barcelone lors du mercato hivernal 2019 et rejoindra libre le club catalan, son contrat au Paris Saint-Germain s'achevant en juin prochain. Pour Yoann Riou, il est évident que le milieu de terrain formé au PSG doit dire oui au Barça, rejoindre un tel club ne se refusant pas.

Et le journaliste d'expliquer sa position. « Adrien Rabiot a toujours été quelqu’un qui prend des décisions très fortes, négatives ou positives. Mais là avec le PSG cela fait des mois et des mois que cela traîne sur le plan contractuel. Si Barcelone fait vraiment une offre au Paris Saint-Germain, et que c’est à lui de décider alors il y va ! Tu as la possibilité de jouer en milieu de terrain au Barça, même si c’est encore un milieu royal avec Busquets, mais aussi Rakitic et Vidal, qui sont sur la pente descendante, Rabiot peut rentrer dans la rotation, il aura sa chance (...) Barcelone est en reconstruction, ils essaient d’insérer des jeunes, moi à sa place j’y vais carrément (...) C’est quand même un super joueur, je le redis il aura sa chance », a confié, sur la chaîne L'Equipe, Yoann Riou, persuadé qu'Adrien Rabiot n'aura aucune hésitation.