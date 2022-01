PSG : Wijnaldum vers un soudain départ au mercato ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le PSG réalisait un joli coup en recrutant Georginio Wijnaldum pour zéro euro à la fin de son contrat avec Liverpool.

Sur le papier, le Paris Saint-Germain réussissait un superbe coup en s’attachant les services de Georginio Wijnaldum au nez et à la barbe du FC Barcelone, qui courtisait également l’international néerlandais. L’ancien taulier de Liverpool devait apporter tout ce qui manquait au Paris Saint-Germain depuis plusieurs années à savoir de la grinta, de la hargne et l’expérience d’un vainqueur de Ligue des Champions au milieu de terrain. Problème, celui qui était le capitaine des Pays-Bas à l’Euro 2021 est pour l’instant un gros flop. A peine titulaire aux yeux de Mauricio Pochettino, il peine à briller dans ce collectif parisien défaillant. De quoi envisager un départ selon les informations du Daily Mirror, qui rapporte ce vendredi que Georginio Wijnaldum ne ferme plus la porte à Arsenal, où Mikel Arteta le courtise avec assiduité.

Wijnaldum ouvre la porte à un départ du PSG

Désireux de renforcer son milieu de terrain durant ce mercato hivernal, Arsenal multiplie les pistes. Les Gunners ont pensé à Bruno Guimaraes mais sauf tremblement de terre, l’international brésilien terminera la saison à l’Olympique Lyonnais. Dès lors, Arsenal s’est lancé sur la piste d’un autre milieu de terrain brésilien en la personne d’Arthur. Des négociations sont actuellement menées avec la Juventus Turin. Si celles-ci venaient à échouer, alors Arsenal pourrait faire de Georginio Wijnaldum sa nouvelle priorité. Et tandis qu’il y a encore quelques jours, il était indiqué dans la presse que le milieu de terrain du PSG ne voulait pas partir, le Mirror indique que désormais, Georginio Wijnaldum n’est plus fermé à un départ de Paris. Le Néerlandais a conscience qu’il est à la peine au PSG et un prêt à Arsenal ne lui déplairait pas. Il faut dire que l’ancien roc de Liverpool a prouvé lors de son passage chez les Reds mais aussi à Newcastle que la Premier League était un championnat fait pour lui. En ce sens, un départ en prêt avec option d’achat à Arsenal est maintenant une option plausible. A condition que le PSG y trouve aussi son compte…