PSG : Wijnaldum arrive à Rome, affaire réglée dans 24 heures

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sauf énorme retournement de situation, Georginio Wijnaldum jouera sous le maillot de la Roma la saison prochaine. Le PSG et l'AS Rome doivent boucler le dossier ce samedi.

Après une saison catastrophique avec le PSG, où il n’a jamais vraiment trouvé ses marques, Georginio Wijnaldum souhaite rapidement rebondir, histoire de disputer le Mondial avec les Pays-Bas sans avoir à se prendre la tête. Depuis quelques jours, le milieu néerlandais est annoncé comme très proche d’un départ vers la Serie A et plus précisément la Roma de José Mourinho. Quelques jours après la signature spectaculaire de Paulo Dybala, le vainqueur de la Ligue Europa Conférence devrait rapidement annoncer la signature de l’ancien joueur de Liverpool. Il Messaggero confirme ce samedi que le PSG et l’AS Rome se sont réellement rapprochés ces dernières heures. Tandis que Georginio Wijnaldum a déjà donné son accord à un prêt avec le club italien, Luis Campos et Tiago Pinto, le patron du secteur sportif de la Roma, doivent discuter dans la journée pour finaliser l’opération.

Le PSG va payer une partie du salaire de Wijnaldum à Rome

Chill vibes only 🤙🏾 pic.twitter.com/wUTANZNBAk — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) July 30, 2022

Pour parvenir à un accord, le Paris Saint-Germain a évidemment accepté le principe d’un prêt, à priori sans aucune option d’achat, concernant le milieu de terrain néerlandais. Mais en plus, Luis Campos aurait également validé le principe d’une prise en charge partielle du salaire du joueur par le PSG, l’AS Rome ne voulant pas payer les 8 millions d’euros du salaire gagné par Georginio Wijnaldum avec le club de la capitale. Le quotidien italien affiche une confiance énorme dans cette opération, l'hypothèse d'une officialisation avant la fin du week-end étant même évoquée. Pour Wijnaldum, mis dans le loft par Christophe Galtier et Luis Campos, pourrait donc être le premier à en sortir, ce qui serait évidemment une bonne chose pour tout le Monde.