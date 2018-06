PSG : Weah met un gentil coup de pression sur le PSG et Tuchel

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Du haut de ses 18 ans, Timothy Weah a goûté à la Ligue 1 en fin de saison sous le maillot du Paris Saint-Germain et l'attaquant international américain de 18 ans a bien l'intention que cela se répète. Même s'il compte rester au PSG, le fils du président libérien fait clairement comprendre que Thomas Tuchel doit donner des chances aux jeunes joueurs du Paris SG sous peine de voir l'exode des titis parisiens continuer.

« Prêté ? Non, je ne pense pas ; je vais rester pour apprendre et évoluer et jouer un peu plus. Je veux vraiment apprendre, c'est ça le but. Je n'ai pas besoin d'être prêté je n'ai que 18 ans, je suis jeune. Si tu regardes Christopher Nkunku, il a attendu, attendu et maintenant il a sa chance, il joue beaucoup de matches, du coup je pense faire la même chose : attendre et avoir du temps de jeu, explique, dans un premier temps, le fils de Georges Weah, avant d’évoquer le changement qui est intervenu avec le départ d’Unai Emery et son remplacement par Thomas Tutchel. Je n'ai jamais parlé avec lui. Une quinzaine de matches cette saison ce serait bien, j'espère marquer, je ne suis pas trop pressé. J'ai pris beaucoup de maturité cette saison. Plus d'opportunités pour les jeunes avec Tuchel ? J'espère mais je pense que Dortmund et le PSG, ce n'est pas la même chose. Dortmund, c'est une équipe qui "force" à faire jouer les jeunes. Au PSG, il va changer ça. Il y aura beaucoup de jeunes qui joueront parce sinon le risque c'est qu'il y ait beaucoup de jeunes qui partent. Et ce n'est pas bien pour le club. Je pense qu'il va vraiment faire évoluer les choses de ce côté-là.»