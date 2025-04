PSG ‍: Vitinha pose un énorme souci à Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Brillant techniquement, Vitinha peut toutefois souffrir lorsque l’intensité physique augmente. Ce sera assurément le cas face à Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions. Un problème pour Luis Enrique ?

Pièce maîtresse de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Vitinha réalise une saison pleine sous les ordres du technicien espagnol. Aux côtés de Joao Neves et de Fabian Ruiz, il forme un trio qui a impressionné la Ligue 1 mais aussi l’Europe, grâce à des performances haut de gamme en Ligue des Champions. Le déplacement à Aston Villa a toutefois été périlleux. Positionné devant la défense, Vitinha a livré ce qui a sans doute été l’un de ses pires matchs cette saison. Cela ne remet évidemment pas en cause le statut du joueur acheté au FC Porto il y a près de trois ans. Néanmoins, une question se pose sur la faculté du milieu de terrain de 23 ans à résister à une forte intensité, ce à quoi il sera assurément confronté face à Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions.

Vitinha un peu juste physiquement contre Arsenal ?

Vitinha, un Parisien dans le coeur des Parisiens ! ❤️💙



🫶 @vitinha



🔴 𝐋'𝐚𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐬'𝐞́𝐜𝐫𝐢𝐭 𝐚̀ 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 🔵 pic.twitter.com/Vbu3WoKNK8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 16, 2025

« Il y a clairement une différence entre le rythme qu'il connaît en L1 et celui des clubs de Premier League. À l'Emirates, forcément, il va subir quelques impacts » explique à ce sujet Mohamed Sissoko, ancien milieu de terrain du PSG, dans les colonnes de L’Equipe. « Mais je ne suis pas du tout inquiet pour lui » poursuit-il. « Il ne faut pas le comparer à ces milieux impactant physiquement. Vitinha, c'est autre chose, Il a un sens de l'anticipation, du placement, du harcèlement. Pour moi, ça reste simplement l'histoire d'une soirée. Face à Aston Villa, il a vécu un match compliqué, OK, mais je suis convaincu qu'il a les outils pour répondre à ce genre de défi » a ensuite expliqué l’ancien milieu de terrain, convaincu que Vitinha a les armes pour déjouer l’intensité d’une équipe comme Arsenal, malgré son petit gabarit et son style très atypique de numéro six très technique.

On imagine en tout cas que pour Luis Enrique, il ne sera pas question de trouver une alternative à Vitinha face à Arsenal, tant l’entraîneur du PSG aime resté fidèle à ses principes et à ses certitudes. Le Portugais sera donc aligné avec Fabian Ruiz et Joao Neves contre les Gunners. Ce sera à lui de répondre présent dans tous les domaines du jeu, y compris sur le plan physique.