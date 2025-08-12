PSG ‍: Vitinha au Real, grosse surprise à Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, le nom de Vitinha est cité par les médias espagnols comme le rêve absolu du Real Madrid au milieu de terrain. Mais selon ESPN, le club merengue a trouvé mieux que le Portugais du PSG.

Auteur d’une saison phénoménale avec le Paris Saint-Germain, Vitinha fait logiquement partie des 30 nominés pour le Ballon d’Or. L’international portugais a régné en maître sur le milieu de terrain parisien en livrant des prestations de très haute volée en Ligue 1 mais surtout en Ligue des Champions. En l’espace de seulement quelques mois, l’ancien joueur du FC Porto s’est imposé comme une référence mondiale à son poste. Au point de susciter l’admiration et la convoitise du Real Madrid. Depuis plusieurs jours, la presse espagnole évoque le prix de Vitinha et le désir de Xabi Alonso de le recruter.

PSG : Vitinha à Madrid pour 130ME, le danger est réel https://t.co/WxujLH4AzB — Foot01.com (@Foot01_com) August 9, 2025

La somme de 130 millions d’euros a même été citée. Mais selon ESPN, le club de la Casa Blanca n’a pas du tout l’intention de signer un tel chèque pour s’offrir Vitinha durant ce mercato estival. Cela ne serait de toute façon pas utile puisque le média affirme que le Real Madrid est persuadé d’avoir déjà le nouveau Vitinha au sein de son effectif. En effet, la journaliste June Lavín explique que le jeune Thiago Pitarch (18 ans), milieu de terrain formé dans la capitale espagnole, a impressionné Xabi Alonso et son staff durant cette préparation.

Le Real Madrid mise sur Thiago Pitarch

« Au club, ils est décrit comme similaire à Vitinha sur certains aspects : il est énergique, fort, et peut casser des lignes par la passe et le dribble » détaille le média. Autrement dit, le Real Madrid pense très sérieusement détenir dans son effectif un joueur du profil et du calibre de Vitinha. Ce sera maintenant à Xabi Alonso de le développer au fil de la saison et de lui donner progressivement du temps de jeu pour voir si Thiago Pitarch peut effectivement répondre aux attentes et atteindre le niveau d’un joueur tel que Vitinha. La concurrence sera en tout cas forte pour le jeune milieu de terrain espagnol à Madrid avec la présence de joueurs tels que Ceballos, Tchouaméni, Camavinga ou encore Bellingham et Arda Güler.