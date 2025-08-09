PSG ‍: Vitinha à Madrid pour 130ME, le danger est réel

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Auteur d'une saison exceptionnelle avec le PSG, Vitinha est devenu l'une des références au poste de milieu de terrain. De quoi attirer le Real Madrid, à la peine dans ce secteur. Le club de la Casa Blanca estime pouvoir payer les 130 millions d'euros réclamés par Paris.

Souvent habitué à recruter en masse au mercato, le Paris Saint-Germain risque d'être dans le rôle de la proie cet été. Avec son sacre en Ligue des champions, le club parisien a brutalement placé ses jeunes talents sous les feux des projecteurs. Vitinha fait partie des cadres les plus importants du PSG version Luis Enrique. En trois ans dans la capitale, l'ancien milieu de Porto a nettement progressé au point de devenir une référence au poste en Europe. Il a été l'un des éléments déterminants de la folle saison parisienne et bénéficie à ce titre de l'intérêt croissant des autres gros clubs européens comme le Real Madrid.

Le Real pense avoir une ouverture pour Vitinha

Prévenue des approches étrangères, la direction parisienne a rapidement fixé le prix de Vitinha à 130 millions d'euros. Un prix très élevé qui doit assommer un candidat comme le Real Madrid. C'est finalement tout le contraire selon le site Defensa Central. En fixant un prix clair pour son milieu portugais, le PSG ouvre la porte à son départ. C'est le ressenti global du président Florentino Perez en tout cas. Ce dernier pense même pouvoir donner cette somme au mercato.

Vitinha, le PSG discutera à 130 millions d’euros https://t.co/EtDqW588TM — Foot01.com (@Foot01_com) August 5, 2025

Cette dépense ne serait pas immédiate mais plutôt conditionnée au sort d'un joueur du Real Madrid, à savoir Rodrygo. L'ailier brésilien est convoité par Liverpool et par le PSG cet été, laissant augurer d'une belle vente avant la fin de l'été. Cela pourrait alors financer l'arrivée de Vitinha en provenance de Paris. Un scénario rêvé qui se heurte à l'opposition marquée entre les Parisiens et les Madrilènes depuis plusieurs années. Renforcer un concurrent direct et en particulier le Real Madrid, le Paris Saint-Germain voudra l'éviter à tout prix.