PSG : Virer le PSG de la Ligue des champions, Tebas radote !

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Un an après avoir menacé le Paris Saint-Germain des foudres divines suite au transfert de Neymar du FC Barcelone au PSG, Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole de football, semblait être calmé. Mais la très prochaine annonce de la décision de l'instance en charge du fair-play financier à l'UEFA semble avoir remis le dirigeant espagnol en mode furieux. Invité d'Onda Cero, une puissance radio espagnole, Javier Tebas a une fois de plus proféré des menaces à l'encontre du Paris SG.

Car pour le patron de la Liga, le club français vole des places à des équipes qui respectent le fair-play financier. « Je crois que le PSG devrait être expulsé des compétitions européennes. Il a triché économiquement, et il y a eu des victimes de ses tricheries, ce sont les équipes qu’il a éliminées », a une nouvelle fois lancé Javier Tebas, qui ne se contente pas des victoires du Real Madrid et de l'Atlético Madrid, formation repêchée de C1, pour apaiser sa rage. A priori, et selon certaines indiscrétions, l'UEFA ne privera pas le Paris SG de Ligue des champions, Javier Tebas aura donc encore l'occasion de se lâcher contre le club français.