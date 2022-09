PSG : Vinicius claque la porte du Real au nez de Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Priorité du Real l’été dernier, Kylian Mbappé ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle offre de Madrid dans les mois à venir.

En faisant le choix de prolonger au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025 l’été dernier, Kylian Mbappé a peut-être fait une croix de manière définitive sur une hypothétique signature au Real Madrid. En effet, le club merengue vient d’essuyer son troisième ou quatrième refus de la part de la famille Mbappé sur les dernières années, et Florentino Pérez n’a pas l’intention de retenter sa chance de sitôt. A en croire les informations de Diario GOL, le Real Madrid ne ressent même plus le besoin sur le plan sportif de recruter Kylian Mbappé. Et pour cause, le média espagnol indique qu’un homme a totalement fait oublier l’attaquant du PSG dans l’enceinte de Santiago Bernabeu en la personne de Vinicius Junior, lequel a atteint un niveau que personne ne s’imaginait en l’espace de deux saisons.

Vinicius fait oublier Mbappé au Real Madrid

L’attaquant de la sélection brésilienne est aujourd’hui le parfait complément de Karim Benzema au Real Madrid et au sein de la direction merengue, on se demande finalement pourquoi recruter Kylian Mbappé et risquer de briser la belle alchimie qu’il y a actuellement entre « KB9 » et Vinicius Junior. En privé, Florentino Pérez ne cache pas qu’il préfère continuer à régénérer l’effectif avec des joueurs tels que Camavinga, Tchouaméni ou encore Rodrygo plutôt que de recruter une star mondiale telle que Kylian Mbappé, qui n’est finalement pas certain de parfaitement s’intégrer et qui va coûter très cher au Real Madrid durant des années. En refusant le champion d’Espagne en titre cet été, Kylian Mbappé a fait un choix en toute conscience mais il s’est peut-être fermé la porte du club le plus prestigieux du monde de manière définitive. Car le train ne repasse pas éternellement, même lorsque l’on s’appelle Kylian Mbappé.