PSG : Verratti se paye les Marseillais avant le Classique

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Très critiqué après sa défaite à Liverpool (3-2) le mois dernier, le Paris Saint-Germain subit le même traitement cette semaine.

En cause, le match nul arraché face à Naples (2-2) mercredi en Ligue des Champions, au terme d’une prestation collective décevante. De quoi fragiliser les Parisiens avant le Classique programmé dimanche soir ? Pas du tout, répond Marco Verratti. Peu importe le contexte de cette 11e journée de Ligue 1, le milieu de terrain estime que le PSG n’a pas à s’inquiéter. Contrairement au rival marseillais…

« On n’a pas peur parce qu’on a quasiment toujours gagné ces dernières années. Je pense que c’est plutôt eux qui ont peur de nous, a lâché l’Italien. C’est un match très particulier. C’est même le match le plus beau de la Ligue 1. On connaît la rivalité qu’il y a entre ces deux équipes et on veut faire un cadeau à nos supporters en gagnant ce match. » En L1 et en Coupe de France, Paris avait effectivement battu l’OM à deux reprises sur le score de 3-0 la saison dernière. Mais rappelons que le champion avait eu besoin d’un coup-franc d’Edinson Cavani à la 93e pour éviter la défaite au Vélodrome à l’aller (2-2).