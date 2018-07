PSG : Verratti, Neymar, l’arrivée de Rabiot au Barça freinée ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Toujours pas de prolongation en vue pour Adrien Rabiot. Malgré la décision de Nasser Al-Khelaïfi de prendre ce dossier en mains, le milieu de terrain parisien se prépare à entamer une nouvelle saison au PSG, la dernière dans son contrat. Un départ pour zéro euro d’un joueur aussi valorisé sur le marché des transferts donne des sueurs froides au président parisien, qui ne veut pas non plus le voir partir dès cet été. Pourtant, plusieurs clubs sont intéressés, et notamment le FC Barcelone, qui pourrait effectuer un gros effort afin de faire venir l’international français.

Mais s’il y a un club avec qui Al-Khelaïfi n’a pas envie de négocier, c’est bien le géant catalan affirme ESPN. Pour le média américain, qui cite des sources bien informées, malgré les efforts effectués par Eric Abidal qui est venu à Paris pour discuter de plusieurs sujets, les deux clubs sont en très mauvais termes. Les attaques et le forcing pour s’offrir Marco Verratti il y a un an de cela ont eu beaucoup de mal à passer d’un côté, et la vengeance en faisant sauter la clause libératoire de Neymar n’est pas encore digérée non plus en Catalogne. Résultat, ESPN assure qu’il sera difficile pour les deux clubs, dans ces conditions et sur un dossier aussi chaud, de s’asseoir à la table des négociations pour l’éventuel transfert d’Adrien Rabiot.