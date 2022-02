PSG : Verratti au top, mariez-vous et arrêtez la clope !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très souvent embêté par un physique capricieux les années précédentes, Marco Verratti était à 100 % pour le match crucial contre le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

La preuve que l’international italien est en pleine forme, il a été en mesure de tenir sa place pendant 90 minutes lors du match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, un fait suffisamment rare par le passé où Marco Verratti devait souvent être remplacé aux alentours de l’heure de jeu. Incontestablement, le natif de Pescara a une hygiène de vie enfin compatible avec celle d’un footballeur de haut niveau, ce que Daniel Riolo a confirmé au micro de l’After Foot. Détracteur n°1 de Marco Verratti durant de longues années, le consultant de RMC a reconnu qu’il y avait eu du changement chez le champion d’Europe italien, notamment en ce qui concerne sa vie privée et son travail invisible.

Verratti, une nouvelle hygiène de vie ?

Marco Verratti vs Real Madrid



⏱ 90 minutes

👟 123 ballons touchés

🧹 92,2% de passes précises

🔑 6 passes clés

🌬 3/3 dribbles réussis

🏔 8/13 duels au sol remportés

🪚 2 tacles

🧲 9 ballons récupérés



En chaussons. Merci. pic.twitter.com/VuF2q4mTT2 — Luca (@LucaDmng) February 15, 2022

« Verratti arrive enfin à jouer 90 minutes alors qu’il ne le faisait plus depuis très longtemps. Son mariage lui a évidemment fait changer de style de vie. Il paraît qu’il travaille mieux mais il ne faut pas comprendre qu’il travaille plus. Je pense qu’il travaille mieux, c’est tant mieux pour le PSG » a lancé Daniel Riolo tandis que Gilbert Brisbois a surenchéri avec un argument imparable. « Il est passé de la cigarette à la cigarette électronique » a lancé d’un ton ironique le présentateur de l’After Foot, dont l’information n’aura cependant échappé à personne. Des détails qui, mis bout à bout, semblent capitaux pour un Marco Verratti plus en forme que jamais. Et c’est le Paris Saint-Germain qui en profite en récupérant un milieu de terrain de classe internationale, dont le physique est enfin à la hauteur de son talent. Ce qui change tout pour Paris en Ligue des Champions.