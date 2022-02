PSG : Verratti à Chelsea, Tuchel est bouillant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Excellent face au Real Madrid en Ligue des Champions la semaine dernière, Marco Verratti a brillé sous les yeux du monde entier.

Trop souvent blessé lors des saisons précédentes, Marco Verratti est enfin épargné par son physique depuis plusieurs mois. L’hygiène de vie de l’international italien est meilleure, ce qui lui a permis de jouer l’intégralité du match face au Real Madrid et d’enchainer quatre jours plus tard avec une nouvelle titularisation à Nantes en Ligue 1. Et si le champion d’Europe italien n’a pas brillé à La Beaujoire, Marco Verratti a livré une prestation magnifique contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Un match qui n’est pas passé inaperçu aux yeux des cadors européens dans l’optique du prochain mercato à en croire les informations du site Fichajes.net.

Chelsea à fond sur Verratti

Et pour cause, le média espagnol croit savoir que le Paris Saint-Germain pourrait subir dans les prochains mois plusieurs assauts pour Marco Verratti sur le marché des transferts. A en croire Fichajes, l’ancien entraîneur parisien Thomas Tuchel fait partie des grands admirateurs de Marco Verratti et tenterait par tous les moyens de le recruter à Chelsea. En effet, bien qu’il soit déjà très armé à ce poste avec Kovacic, Kanté ou encore Jorginho, l’entraineur allemand est un fan inconditionnel de Marco Verratti, qu’il aimerait chiper au Paris SG lors du prochain mercato estival. Sans surprise, le PSG n’est pas vendeur mais selon le média, le Qatar ne s’opposera pas au départ de l’Italien si celui-ci demande à partir. Pour l’heure, aucun indice n’a cependant filtré en ce sens. Quoi qu’il arrive, le Paris Saint-Germain ne bradera pas Marco Verratti, dont le prix a été fixé par le vice-champion de France en titre à 60 millions d’euros. Une somme qui ne devrait pas dissuader Chelsea, dont la puissance financière lui permet de pouvoir s’aligner sur ce type d’exigence.