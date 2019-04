PSG : Varane prêt à quitter Madrid, alerte XXL à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Raphaël Varane a encore trois ans de contrat avec le Real Madrid, mais c'est un secret de Polichinelle, le champion du monde français des Merengue réfléchit à son avenir, et pas uniquement depuis que Zinedine Zidane est revenu sur le banc madrilène. Pour le défenseur formé à Lens, dont la valeur est estimée à 80ME, le prochain mercato pourrait être synonyme de transfert, son profil et son énorme expérience, alors qu'il n'a que 25 ans, pouvant tenter de nombreux gros clubs. Et cela tombe bien, le Paris Saint-Germain a un regard attentif sur le choix à venir de Raphaël Varane.

Ce mercredi, Paris-United affirme en effet qu'ayant appris que Raphaël Varane n'était pas du tout certain de rester au Real Madrid, les dirigeants du PSG auraient décidé de rester très attentifs sur ce dossier. La venue du défenseur français serait évidemment un gros coup pour le Paris SG même si pour y arriver Nasser Al-Khelaifi devra lâcher un gros chèque à Florentino Perez et un salaire XXL pour Raphaël Varane. Mais le président du Paris Saint-Germain a bien compris qu'il devait renforcer certains postes sous peine de pleurer chaque année au début du printemps en Ligue des champions, et Raphaël Varane pourrait apporter beaucoup à un secteur de jeu qui a vu trouble lors du match retour de C1 face à Manchester United.